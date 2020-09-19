В «Артеке» проводят дезинфекцию после выявления у сотрудников COVID-19

После подтверждения коронавируса в "Артеке" проводят дезинфекцию. Фото: МДЦ "Артек"

В МДЦ «Артек» проводят дезинфекцию рабочих мест сотрудников, у которых выявили COVID-19. Из фактического штата в 2567 человек положительные пробы на коронавирус за последнюю неделю получены у 3 сотрудников.

- Поступающая информация о выявлении работников с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию оперативно отрабатывается ответственными подразделениями МДЦ согласно действующим требованиям по эпидемиологической обстановке, - указано на официальных страницах «Артека» в соцсетях. - Проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с определением круга контактных лиц и передачей соответствующей информации в Роспотребнадзор.

Сотрудники с положительными пробами на коронавирус и контактные с ними лица отстранены от работы и либо госпитализированы в стационар, либо находятся под наблюдением на дому. В помещениях «Артека» проводится обеззараживание воздуха бактерицидными лампами.

Сейчас на отдыхе и оздоровлении в центре находятся 1018 детей. По информации Минздрава Крыма, среди них заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено.

Отметим, после снятия режима ограничений «Артек» принимает только детей с крымской регистрацией. Продолжительность смены сокращена до 14 дней, а перед заездом дети проходят тщательный осмотр и не покидают территорию центра на протяжении всех двух недель. Также вахтовым методом работает обслуживающий персонал и вожатые «Артека».

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