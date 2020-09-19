«Белый цветок» поможет построить первый детский хоспис в Крыму

Акция "Белый цветок" ежегодно проходит в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

На акции «День благотворительности и милосердия «Белый цветок» в центре Симферополя идет сбор средств на строительство первого детского хосписа в Крыму. Деньги также пойдут на приобретение авиабилетов тяжело больным детям и их сопровождающим к месту лечения.

Под детский хоспис крымские власти отдали в долгосрочную аренду здание старой школы в селе Новозбурьевка Симферопольского района. Сейчас силами волонтеров идут предпроектные работы, чтобы сделать на базе школы социальный стационар. На это нужно собрать 30 миллионов рублей.

- Крымский хоспис работает в двух направлениях — выездная патронажная служба и строительство здания, - рассказала КП-Крым координатор проекта Анна Рыжкова. - У нас уже 28 семей подопечных и еще 5 подали заявку.

На первом этапе планируется создать социальное учреждение без оказания медицинских услуг. Сюда под присмотр профессиональных сиделок на время будут определять неизлечимых детей, чтобы дать возможность их родителям уделить внимание друг другу и другим детям.

- Зачастую мама с ребенком в больнице месяцами, семьи распадаются, мамы эмоционально выгорают. Мамам нужна социальная передышка, и первый этап предполагает дать маме возможность побыть с семьей, с мужем, с другими детьми, - отметила Рыжкова.

Сколько удастся собрать средств устроители акции не загадывают. Крупных благотворителей пока нет, и любой копейке здесь рады. Оказать помощь можно отправкой смс со словом «Кораблик» и указанием через пробел суммы пожертвования на номер 3434.

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