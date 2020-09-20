Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 сентября: за сутки COVID-19 заболело 79 человек

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 3729 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2329 человек. Из них 478 человек – под динамическим наблюдением на дому, 1769 человек – в стационарах, 82 – в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 3729 человек. В больницах региона лечение продолжают 1228 человек, а выздоровело на сегодняшний день 2404 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава Крыма о заболеваемости COVID-19

В Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело 79 человек за 19 сентября. Из них 52 обратились за медпомощью самостоятельно. 23 человека нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 3 – при скрининге здорового населения. Помимо этого, один человек, больной COVID-19, приехал с Украины.

В лабораториях за сутки провели 3991 тест на коронавирус.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе 19 сентября подтвердили еще 26 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 81 года, среди них 24 местных жителя и два привозных случая. 14 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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