Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 сентября: За сутки COVID-19 заболело 79 человек

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 3808 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под медицинским наблюдением по коронавирусу на полуострове находится 2433 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому - 489 заболевших, в стационарах - 1965, и 79 человек изолировано в обсерваторы.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 3808 человек. В больницах региона проходят лечение 1305 человек, а выздоровело на сегодняшний день 2406.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава Крыма о заболеваемости COVID-19.

В Крыму новой коронавирусной инфекцией за последние сутки заболело 79 человек. Из них 56 обратились за медпомощью, а 21 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, двоих при скрининге здорового населения.

Среди всех выявленных случаев 94 были завезены из-за границы, 124 случая коронавируса привезли из других регионов РФ, 2940 выявили при обращении за медицинской помощью и по контакту с зараженными, 649 при скрининге здоровых лиц.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 24 местных и четыре привозных случая. Ещё четыре человека выписаны после выздоровления. В настоящий момент в стационарах находится 215 человек. Выздоровели 524 человека, 22 человека умерло. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 791 человек. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 -195. Под наблюдением по месту жительства - 449 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50