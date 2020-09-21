«Людей просто довели»: О чем Поклонская рассказала в интервью Собчак

Во время майдана крымчан называли биомассой, которую надо уничтожить. Фото: Личная страница Натальи Поклонской

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак взяла интервью у депутата Государственной Думы от Крыма, экс-прокурора республики Натальи Поклонской. После многочисленных переносов времени и мест разговор состоялся, но с одним важным условием - встреча прошла на территории Крыма.

«Я ЗДЕСЬ ХОЗЯЙКА»

Собственную позицию по поводу места проведения беседы Поклонская объяснила тем, что только на своей территории она может чувствовать себя комфортно.

- Для меня очень важно находиться в той атмосфере, где я у себя дома. Я тут хозяйка. Мне тут удобнее, - объяснила депутат.

Ради интервью Собчак пришлось пожертвовать своим обещанием посещать «аннексированный» Крым только через территорию Украины.

«ЭФФЕКТ ДОМИНО»

Отстаивая собственное мнение, Собчак назвала всекрымский референдум незаконным.

- Это эффект домино. Вы, защищая прецедент с Крымом в нарушении Международного права, даете возможность завтра Чечне, Татарстану и прочим проблемным регионам России со своей идентификацией и со своим населением претендовать на тот же самый референдум, - заявила Собчак.

Однако депутат Госдумы объяснила, что сравнивать между собой регионы России нельзя, так как Чечня и Татарстан находятся в составе РФ и никаких военных или преступных действий на территории страны нет, в отличие от Украины.

«КРЫМЧАНЕ ИСПУГАЛИСЬ»

По мнению бывшего прокурора, жители полуострова испугались, что «майдан» придет в Крым, поэтому референдум был неизбежен.

- Люди реально испугались, что завтра война придет к нам, - отметила Поклонская. - Я в 2012 и 2013 году не думала о том, что мы можем провести референдум. Когда переворот случился, я вернулась в Крым и понимала, что все это безобразие может приехать сюда. Я должна была защищаться.

Депутат предположила, что, возможно, у кого-то и были геополитические планы на полуостров, но на тот момент крымчане вовсе не думали об этом, ведь нужно было избежать войны.

- Это же наша земля, наш Крым. Параллельно по украинскому ТВ нас, крымских жителей, называли биомассой. Людей просто довели, и они включили чувство самосохранения.

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