Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 сентября: за сутки COVID-19 заразился 81 человек

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразился 81 человек. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2497 человек. Из них 527 – под динамическим наблюдением на дому, 1872 – в стационарах, 98 в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 3889 человек. В больницах региона лечение продолжают 1319 человек, а выздоровело на сегодняшний день 2469 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму новой коронавирусной инфекцией за 21 сентября заболел 81 человек. Из них за медпомощью к врачу обратилось 62 человека. 9 зараженных COVID-19 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 9 – при скрининге здорового населения. Помимо этого, один человек, больной коронавирусом, приехал с Белоруссии.

С диагнозом COVID-19 за сутки скончалось еще 4 человека. В лабораториях провели 1824 теста на коронавирус.

Данные Минздрава Крыма о заболеваемости COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 22 сентября подтвердили еще 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Заболевшие - люди в возрасте от 19 лет до 81 года, из них 25 местных жителей и два привозных случая. 12 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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