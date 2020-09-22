На затонувшем в Черном море теплоходе «Жан Жорес» нашли 8 тысяч бомб

В работах участвуют 34 человека и 12 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Крыму

На затонувшем во время Великой Отечественной войны в Феодосийском проливе грузовом теплоходе «Жан Жорес» продолжают искать бомбы. Разминированием судна занимаются крымские и севастопольские спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, за 49 погружений водолазы-пиротехники подняли со дна больше 8,5 тысячи взрывоопасных предметов. Позже их уничтожили на полигоне.

В работах участвует 34 человека и 12 единиц техники, в том числе 6 плавсредства. Пока идет разминирование, спасатели патрулируют прибрежную зону.

Пиротехнические работы на судне уже проводили год назад. Фото: ГУ МЧС по РК

Заметим, что пиротехнические работы на судне уже проводили год назад. Тогда после разминирования теплохода специалисты нашли пять тысяч патронов и 11,6 тысячи взрывоопасных предметов. Погружаться пришлось больше 300 раз.

СПРАВКА «КП»

Теплоход «Жан Жорес» в январе 1942 года атаковала авиация противника, судно получило серьезные повреждения. Теплоход совершал транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. После атаки немцев судно отремонтировали, и оно направилось в Феодосию. Но до нужной точки «Жан Жорес» не доплыл: судно подорвалось на магнитной мине. Его пытались удержать на плаву, но после обстрелов со стороны противника приняли решение затопить судно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Керчи уничтожили шесть авиабомб времен войны

По данным спасателей, взрывоопасные предметы нашли в поселке Опасном (подробнее)

В Керченском проливе утонул БТР

Один из трех бронетранспортеров не смог преодолеть 15-километровое расстояние в память о бойцах Красной армии и Черноморского флота (подробнее)