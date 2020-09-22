В Крыму ответили недовольной полуостровом олимпийской чемпионке России

За неделю в ялтинском отеле чемпионке пришлось заплатить 68 тысяч рублей. Фото: Instagram Аллы Шишкиной

Нельзя сравнивать и оценивать туристический Крым только по показателям этого года, считает председатель комитета Государственного Совета республики по туризму Алексей Черняк.

Накануне двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила в своем Instagram, что осталась недовольна отдыхом на солнечном полуострове: и цены не такие, и сервис хромает. По словам Шишкиной, если хочется отдохнуть в Крыму, придется заплатить кругленькую сумму, так как сервис здесь дороже, чем в других городах и даже странах.

- Все вопросы, которые спортсменка подняла у себя в посте, возможно, существуют и в реальности, так как именно в этом году вырос спрос на внутренний туризм из-за пандемии, - говорит КП-Крым Черняк.

Однако, отмечает он, нельзя судить о сервисе и обслуживании в том или ином отеле только со слов Шишкиной.

- Подобные вопросы всегда, в первую очередь, нужно решать напрямую с администрацией отелей. Если вы отдаете большие деньги, а цена не соответствует качеству, то нужно сказать об этом, - отмечает глава комитета.

По мнению Черняка, подобные ситуации касаются не только отелей и гостиниц полуострова, но и других городов России и даже других стран.

- Относительно этого года, ценообразование действительно очень плохое, так как многие отдыхающие заранее бронируют для себя номера. Поэтому оставшиеся продаются по принципу спроса по высоким ценам.

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