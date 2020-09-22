В Севастополе осенью пройдет первый фестиваль для молодежи UniFest

Фестиваль пройдет в современном парке "Учкуевка".

Севастопольский государственный университет этой осенью проведет первый моложеный фестиваль UniFest. Мероприятие состоится 10 октября в современном городском парке «Учкуевка».

На большом количестве тематических площадок старшеклассники и студенты фестиваля смогут пройти профориентацию и получить полезные знания, развлечься и поучаствовать в конкурсах, пройти мастер-классы и многое другое.

В рамках UniFest СевГУ презентует свои институты, а гостей ждет «Ярмарка вакансий» от партнеров мероприятия.

- На UniFest пройдет и фестивать науки. Фантастика становится реальностью! Вы сможете увидеть достижения университета в научной деятельности, увидеть новые технологические разработки как в медицине и биоинженерии, так и в робототехнике, окунуться в VR-экскурсии. С уникальной программой также выступит севастопольский «Кванториум», - сообщает пресс-служба фестиваля.

Завершится фестиваль музыкальным концертом, имя артиста организаторы фестиваля пока держат в секрете. Вход на UniFest – бесплатный.