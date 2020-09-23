Как сформировать «подушку безопасности» и жить комфортно: пошаговая инструкция

Сперва нужно определить, сколько денег вы тратите в месяц Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В жизни бывают обстоятельства, когда становится невозможно жить от зарплаты до заплаты, потому что ее попросту может не стать. Это наглядно показал коронавирус, когда начали закрываться предприятия из-за введенных ограничений. Потому накопление денег становится буквально трендом сегодняшнего дня. О «подушке безопасности», которая должна быть накоплена на «черный день», наверняка, многие слышали. Это сумма трех-шестимесячного дохода, которую можно будет потратить при наступлении форс-мажора. Следующий актуальный вопрос: как копить деньги и жить, не слишком ущемляя себя в комфорте?

1. Определите, сколько денег вы тратите в месяц

В течение трех месяцев эксперты рекомендуют посчитать, сколько денег примерно у вас уходит в месяц. Нужно высчитать среднюю сумму расходов и понять, на какие цели тратится больше всего средств. Эксперты отмечают, что 50-60% дохода должно уходить на повседневные траты – это еда, проезд, аренда и прочее. Еще 30% зарплаты обычно тратится на оплату развлечений, обедов в ресторанах, покупку одежды. Это те затраты, без которых можно было бы обойтись. Откладывать необходимо примерно 10-20% от общего дохода. Рекомендуется отложить средства сразу же после получения зарплаты, а не надеяться на то, в конце месяца останутся деньги.

2. Выберите срок «страховки» и рассчитайте нужную сумму

Если вы уже определились, сколько примерно средств тратите в месяц, то теперь нужно понять, на какой период времени вы хотели бы отложить деньги. Например, для комфортной жизни вам нужно 40 тысяч рублей в месяц, и вы хотите накопить трехмесячный запас финансовых средств. Тогда нужная вам сумма накоплений - 120 тысяч рублей. Итак, цель есть. Осталось понять, как правильно копить деньги.

3. Определитесь, как будете копить деньги

Эксперты отмечают, что основные требования к подушке безопасности - это возможность быстро получить деньги быстро, а также защита сбережений от инфляции. Деньги дома хранить не рекомендуется, потому что есть соблазн потратить их не на форс-мажор, а на новенький телефон или другие удовольствия. Все эти условия можно соблюсти, если открыть вклад в банке, подобрав удобные для вас условия программы. В одном из крымских банков есть возможность откладывать деньги с зарплаты и ежемесячно получать проценты на минимальный остаток на счете за предыдущий месяц. Это удобно, поскольку каждый месяц ваши накопления будут расти не только за счет того, что вы будете откладывать деньги, но вырастут и денежные выплаты по процентам. Еще один большой плюс - в любое время доступно частичное снятие средств. Это значит, что в любой критической ситуации можно использовать свои сбережения, а еще - обогнать инфляцию.