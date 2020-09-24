Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 сентября: за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека

С начала пандемии в Крыму от коронавируса умерли 56 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2534 человека, из них под динамическим наблюдением на дому 478 человек, в стационарах 1954 человека, в обсерваторы изолировали 102 человека.

Лечиться в медучреждениях республики продолжают 1385 человек. С начала пандемии выписан 2561 человек.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, СИМФЕРОПОЛЕ, ФЕОДОСИИ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, за сутки в Крыму обнаружили 81 человека с коронавирусом. 29 человек сами обратились за медпомощью, еще 34 инфицированных обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 17 выявили во время скрининга здорового населения, один инфицированный приехал из Украины.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 4053 случая коронавируса, 97 из них завезли из-за границы, 124 завезли из субъектов РФ и по контакту с ними, еще 3156 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с инфицированными коронавирусом, 676 – при скрининге здоровых лиц. Выздоровели за весь период 2561 человек.

С начала пандемии в Крыму от коронавируса умерли 56 человек, два – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 24 сентября в Севастополе зафиксировали 23 человека с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города. Заболевшими оказались люди от 13 до 92 лет. Из них 21 местный житель и два привозных случая. 15 человек за сутки выписали после выздоровления.

Выздоровели за весь период 583 человека, 25 человек умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 217 человек, в городской больнице №9 - 204. Под наблюдением по месту жительства - 461 человек.

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