Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 сентября: за сутки COVID-19 обнаружили у 84 человек

За сутки в Крыму +84 случая коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2513 человека, из них под динамическим наблюдением на дому 429 человек, в стационарах 1985 человека, в обсерваторы изолировали 99 человек.

На лечении в медучреждениях республики - 1392 человека, выписаны с начала периода наблюдений 2635 человек, из которых 74 за последние сутки.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 25 сентября

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, СИМФЕРОПОЛЕ, ФЕОДОСИИ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, за сутки в Крыму обнаружили 84 заболевших коронавирусом. 58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 4137 случаев коронавируса. 97 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 689 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период – 2635 человек.

С начала пандемии в Крыму от коронавируса умерли 59 человек, трое – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители. 8 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала периода наблюдений в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 907 человек.

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