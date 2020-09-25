Крымчане могут управлять личным кабинетом пассажира в мобильном приложении банка

Фото: rncb.ru

Владельцы карт РНКБ теперь могут назначить карту льготной для проезда в общественном транспорте самостоятельно, не посещая офис банка. В финучреждении сообщили, что в мобильном приложении «РНКБ 24/7» появилась функция управления личным кабинетом пассажира «Цифровая среда».

Помимо этого, обновился пользовательский интерфейс мобильного приложения. Теперь на главной странице находятся все самые востребованные функции и информация о банковских продуктах. После обновления меню приложения клиенты могут отправлять квитанции о совершенных операциях на любой указанный адрес электронной почты. Еще одно полезное нововведение – при пополнении счета мобильного телефона не нужно указывать оператора связи, система автоматически определяет его, и операция совершается без комиссии.

По данным РНКБ, после учета пожеланий клиентов приложение может предложить открытие депозита на более выгодных условиях. Также в «РНКБ24/7» доступна подача заявки на оформление кредита наличными или на ипотеку.

- Доля платежей при помощи мобильного приложения «РНКБ24/7» динамично растет. До 60% операций совершается клиентами дистанционно - в собственном смартфоне, что максимально удобно и безопасно в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

ЦИФРЫ

По данным РНКБ, ежедневно приложением банка пользуются 120 тысяч клиентов. С начала года «РНКБ 24/7» установили на смартфонах 300 тысяч крымчан. Чаще всего в приложении клиенты делают переводы между картами (42%), еще 36% пополняют счет мобильных телефонов, 13% оплачивают коммунальные услуги.