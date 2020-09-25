Звездные гости и очаровательные модели: в старинном ялтинском особняке прошел показ мод

Вечер украсила харизматичная скрипачка Наталья Попова. Фото: Ксения Попова

Семнадцатый сезон Крымской недели моды продолжается - показ коллекций дизайнеров прошел в старинном ялтинском особняке 1936 года. Как сообщили организаторы, подиум установили прямо на глади бассейна. Модели ходили, словно по воде.

Дизайнеры представили и детские вечерние коллекции. Фото: Ксения Попова

- Пандемия создала особое настроение, и многие дизайнеры ушли в online. Но тем ценнее стали наши события, при которых возможно живое общение, живые показы, - отмечает основатель Крымской недели моды Лана Верина.

13 дизайнеров представили свои коллекции. Фото: Ксения Попова

Фешенебельный ялтинский ресторан «Modus», расположенный на территории отеля Pallasa, принял и звездных гостей - на показах присутствовали актеры Эвелина Бледанс, Александр Головин и Павел Деревянко. Мероприятие посетил и певец Данко: он пришел поддержать супругу, дизайнера Машу Силуянову. Также гостем стал известный московский режиссер-постановщик Moscow Fashion Week Валентин Сафин.

Подиум установили прямо посреди бассейна. Фото: Ксения Попова

- Мы рады, что сегодня на нашей площадке столько звездных гостей, в следующем году мы расширяемся, и сможем принять еще большее количество людей. Что касается Крымской Недели Моды, то мне понравились показы дизайнеров, я обратила внимание на несколько платьев, которые бы с удовольствием в дальнейшем приобрела, - рассказывает о впечатлениях Юлия Раскосова, арт-директор отеля Pallasа.

Скрипачка украсила вечер. Фото: Ксения Попова

В воскресный вечер, 20 сентября, в особняке продемонстрировали наряды тринадцать российских дизайнеров и брендов. На Крымской неделе моды представили свои осенне-зимние коллекции Katerina Malina, Seyana, Anastasia Silantyeva, Masha Siluyanova, Mila Win, Катерина Покровская, Кристина Тякэ, Мария Доброва, Кристина Кибовская, бутики Only Italy и Eclat Biju, бренды Armani Exchange и Anna Green, магазин детской одежды Карусель.

На мероприятии выступила оперная певица Анна Скляр и харизматичная скрипачка Наталья Попова.

Моделей готовили к показу профессиональные визажисты. Фото: Ксения Попова

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