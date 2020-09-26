Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 сентября: за сутки COVID-19 обнаружили у 82 человек

Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2471 человек Фото: Архив "КП"

Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2471 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 491 человек, а в стационарах - 1889 , в обсерваторы изолировано 91 человек.

Лечение с подтвержденной коронавирусной инфекцией на полуострове проходят 1434 человека. С выздоровлением уже выписано 2675.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

За сутки в республике обнаружили 82 случая коронавируса. Из них 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 - при скрининге здорового населения.

За все время пандемии на полуострове коронавирусом заболели 4219 человек. 100 из них завозные из-за границы, 126 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3 290 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 703 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

С начала пандемии в республике выздоровело 2675 человек, из них 40 за минувшие сутки, а число летальных исходов приблизилось к отметке 59.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители. 8 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала периода наблюдений в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 907 человек.