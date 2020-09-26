Арт-пикник «Люди моря» в Ялте закрывает пляжный сезон

В этом году пикник сдвинулся из-за теплой погоды: вода +23, воздух +30 Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ялте на Массандровском пляже проходит арт-пикник «Люди моря». Гастрономический фестиваль, который традиционно знаменует переход от пляжного к рыболовному сезону, в этом году сдвинулся из-за теплой погоды: вода +23, воздух +30.

После курортного сезона для туристов организаторы решили устроить празднование и для крымчан Фото: Анна КИРИЕНКО

- «Люди моря» - наш фирменный праздник, посвященный закрытию сезона. Весь год мы обслуживаем туристов, но наши жители тоже заслуживают такого «выгула дурака» и сегодня праздник, прежде всего, для крымчан, - говорит маркетинговый директор Массандровского пляжа Мария Есауленко. - Мы занимаемся продвижением гастрономического туризма, популяризируем местные продукты и приучаем гостей к тому, что у нас шикарные сыры, вкуснейшие морепродукты и, конечно же, инжир.

Организаторы фестиваля «Люди моря» решили увековечить мемориальной табличкой знаменитого ялтинского повара Боруха Соломоновича Канцеленбогена. Любимый повар Сталина придумал «макароны по-флотски» и делал фантастические чебуреки.

Среди знаменитостей современности на Массандровском пляже замечен Сергей Бугаев-Африка (мальчик Бананан из «Ассы») и солисты группы «Ундервуд» с крымскими корнями: Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.