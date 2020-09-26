За отдых в Крыму туристам вернут 20% от стоимости путевки

Участие в следующем этапе программы кэшбеков смогут принять туроператоры, которые были изначально зарегистрированы в едином федеральном реестре Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Если кажется, что вместе с летом закончились и теплые дни, подходящие для отдыха на берегу моря, то точно не в Крыму. Здесь все еще продолжается «бархатный сезон», а туристы пока не спешат возвращаться домой.

К тому же, путешествовать внутри страны стало намного выгоднее, так как Ростуризм организовал специальную акцию по возврату кэшбека за отдых в России.

Первый этап этой программы стартовал еще в августе, тогда желающие приобрести тур по России могли оформить его за неделю. Уже в октябре начинается второй этап программы кэшбека. Теперь размер возврата составит 20%, а минимальная длительность поездки в рамках программы будет сокращена с четырех до двух ночей, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Обязательным условием оформления такого бонуса должна быть оплата тура, так как ее нужно произвести по карте любого банка национальной платежной системы «Мир».

- Период поездки в рамках программы, предельная сумма кешбэка и ряд других параметров будут определены позднее, после утверждения правил, - говорится в сообщении.

Участие в следующем этапе программы кэшбеков смогут принять туроператоры, которые были изначально зарегистрированы в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), все виды гостиниц, а также санаторно-курортные предприятия, прошедшие квалификацию.

- С учетом сжатых сроков Ростуризм обращается ко всем субъектам туристической отрасли, которые планируют участие в продолжении программы, начать организационную и техническую подготовку уже сейчас. Для этого всем желающим необходимо разработать отдельную страницу на своих сайтах, на которой будет осуществляться приобретение предложений программы. Партнеры, которые участвовали в программе ранее, могут использовать ранее созданные страницы с обновленными предложениями, - отмечается в сообщении.

На полуострове все еще продолжается «бархатный сезон», а туристы пока не спешат возвращаться домой Фото: Александра Тимощенко

Напомним, еще в июле Ростуризм опубликовал документ, в котором раскрыл порядок получения кэшбека за путешествия внутри страны. Компенсации полагалась и тем, кто брал путевки в Крым и Севастополь. Продажи туров по кэшбеку начались 21 августа и продлились неделю.

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Кэшбеки смогут получить туристы, которые поедут с 14 августа по 20 декабря текущего года в один из 44-х регионов страны.