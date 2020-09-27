Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 сентября: За сутки COVID-19 диагностировали у 86 человек

От коронавируса в Крыму официально лечатся 1510 пациентов. Фото: Архив "КП"

Сейчас в Крыму под медицинским наблюдением в связи с COVID-19 находится 2375 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 496 человек, в стационарах — 1794, а в обсерваторы изолировано 85 человек.

От коронавируса в Крыму официально лечатся 1510 пациентов, в выздоровели и выписались 2685 человека.

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За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 86 случаев COVID-19. Из них 28 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения, еще 1 случай завозной из Украины.

Фото: Минздрав Крыма

С начала наблюдений в Республике зафиксировали 4305 случаев заболевания коронавирусом, из них 101 завозный из-за рубежа, 127 человек завезли коронавирус из других регионов России, 3355 человек с COVID-19 сами обратились в больницу или контактировали с уже зараженными, а а у 722 пациентов обнаружилась инфекция, когда они прошли тестирование, не имея клинических симптомов.

За все время уже выздоровели 2685 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 26 сентября в Севастополе коронавирусом заболели еще 18 человек.

- Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители.

Четыре человека выписаны после выздоровления, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

К сожалению, один человек умер — 82-летний пациент, у которого инфекция сопровождалась двусторонней пневмонией и отеком легких.