Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 сентября: За сутки COVID-19 диагностировали у 82 человека

Всего выздоровевших за весь период - 2694 случая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас на полуострове реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, так как по данным ежедневного мониторинга под медицинским наблюдением находятся 2322 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому - 508 человек, в стационарах - 1721, а изолировано в обсерваторы - 93 человека.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 82 новых случая COVID-19. Из них 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 - среди контактных лиц, а 5 при скрининге здорового населения.

Фото: Минздрав Крыма

За весь период пандемии вирусом заболели 4387 человек, из них 101 завозной из-за границы, 127 - привезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3432 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 727 - при скрининге здорового населения. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1583 человека, выписано с выздоровлением - 2694.

Всего выздоровевших за весь период - 2694 случая.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 26 сентября в Севастополе коронавирусом заболели еще 18 человек.

- Заболевшие - люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители.

Четыре человека выписаны после выздоровления, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

К сожалению, один человек умер - 82-летний пациент, у которого инфекция сопровождалась двусторонней пневмонией и отеком легких.

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