Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 сентября: за сутки выявили 87 новых случаев заражения COVID-19

В Крыму число заболевших коронавирусом приближается к 4,5 тысячам.

В Крыму 2322 человека находится под меднаблюдением по коронавирусу. Из них под динамическим наблюдением на дому пребывают 633, на лечении в стационарах – 1621 человек, 109 – в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала распространения болезни в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело 4474 человека. В больницах региона лечатся 1579 человек, а успешно побороло болезнь на сегодняшний день 2780 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 28 сентября новой коронавирусной инфекцией заразилось 87 человек. Из них за медпомощью в больницу обратилось 63 человека. 8 больных COVID-19 нашли среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, еще 16 выявили при скрининге здорового населения. Один из тех, кто самостоятельно обратился к медикам за помощью, прибыл с материка.

За сутки с диагнозом COVID-19 скончалось еще 3 пациента. В лабораториях обследовали 1568 человек на коронавирус.

Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе подтвердили еще 21 случай заражения новой коронавирусной инфекцией на утро 29 сентября.

- Заболевшие – люди в возрасте от 36 до 84 лет, все – местные жители. 21 человек выписан после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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