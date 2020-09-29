В Крыму перестала работать Керченская паромная переправа

До открытия моста паромы переправы перевозили по 50 тысяч пассажиров в сутки Фото: Архив "КП"

В Крыму прекратила работать Керченская паромная переправа, которая ранее была единственной артерией связи с материковой частью России. Последний рейс паром переправы выполнил 28 сентября.

- Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы, - заявил генеральный директор «АнРуссТранс» Василий Анненков.

Он уточнил, что после 16 мая 2018 года, когда открылась автомобильная часть Крымского моста, через переправу продолжали транспортировать железнодорожные вагоны. В декабре 2019 года, после открытия железнодорожного сообщения по мосту, спрос на морское сообщение упал еще больше.

Работа морского порта остановлена в связи с прекращением рейсов Керченской переправы.

- Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов, - добавил Анненков.

Отметим, что на переправе работало около 300 сотрудников, большинство из них потеряют работу.

До того, как открыли движение по Крымскому мосту, в сезон туристам приходилось стоять в многокилометровых очередях, ожидая погрузки на паром. Летом переправа в среднем обслуживала 50 тысяч пассажиров и 15 тысяч легковых автомобилей ежесуточно.

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