Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 сентября: 90 человек за сутки

С начала пандемии в Крыму covid-19 заразились 4,5 тысячи человек. Фото: Архив "КП".

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4564 случая коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы. Еще 128 случаев - завезены из РФ. При этом 3571 случай выявлен при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 760 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

На 29 сентября в Крыму зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 55 новых случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных лиц, 17 - при скрининге здорового населения, 4 случая завозные из Украины.

Фото: Минздрав Крыма.

За сутки всеми лабораториями Крыма на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3507 человек. Выздоровевших за весь период - 2808 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 30 сентября в Севастополе зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19. С начала года коронавирусом заразились 1013 человек.

- Заболевшие – люди в возрасте от 22 до 85 лет, все – местные жители, - сообщили в правительстве Севастополя.

В стационарах на данный момент остается 305 пациентов с подтвержденным диагнозом.

641 человек уже выздоровели за время пандемии, 27 пациентов скончались.

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