Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 октября: 93 заболевших за сутки

Зараженных становится все больше Фото: Архив "КП"

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2485 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 768 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах находятся 1566 человек, изолировано в обсерваторы 151 человек.

С начала пандемии в Крыму обнаружили 4657 больных коронавирусом. Лечение в медучреждениях республики продолжают 1648 человек, выздоровели 2857.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

Фото: данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 30 сентября зарегистрировали 93 случая коронавируса. 53 зараженных сами обратились за медицинской помощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

10 зараженных обнаружили по ранее зарегистрированным случаям, 30 - при скрининге здорового населения. За сутки на коронавирус обследовали 4173 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе выявлено на 30 сентября обнаружили 23 новых случая заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства города. Заболевшими оказались люди в возрасте от 22 до 85 лет, все они – местные жители. 27 человек выписали после выздоровления.

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