Замначальника Службы автодорог РК отправлен в отставку за срыв ремонта дорог в Симферополе

До сих пор не заключены 15 контрактов на ремонт дорог Симферополя в этом году Фото: Анна КИРИЕНКО

Первый заместитель начальника Службы автодорог Крыма Антон Суханов отправлен в отставку за срыв ремонта дорог в Симферополе. На его ответственности 15 не заключенных контрактов по ремонту дорожной сети столицы.

- Господину Суханову пожмите руку коллеги и попрощайтесь с ним. Сегодня он работает последний день, - сообщил на совещании по строительной отрасли глава Крыма Сергей Аксенов. - Служба автомобильных дорог не организовывает должным образом работу подрядчиков - когда фризой проходят улицу, в тот же день должны уложить покрытие.

В Крым Суханов прибыл из Санкт-Петербурга, также, как уволенный министр транспорта Карпов. Фото: VK/Антон Суханов

За не предоставление графиков работ и данных по контролю за их соблюдением руководителям исполнительных органов власти объявят выговоры. Графики главы администраций и министры должны были предоставить еще 25 сентября. Накануне информацию о нарушителях аккумулировал Минтсрой РК.

- График производства работ является неотъемлемой частью исполнительных документов, которые должны находиться на объекте, и это вопрос двух часов времени, - считает Аксенов. - Я сказал лично вникнуть первым лицам, а ищут виновных среди исполнителей. Наказать первых лиц, глав администрации, министров, руководителей исполнительных органов республиканской власти.

Напомним, сегодня своей должности лишился министр транспорта Крыма Сергей Карпов. Причиной стал срыв сроков работ в дорожной отрасли. Ранее по этой причине Карпов получил выговор.

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