Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 октября: 98 заболевших за сутки

Лаборатории сделали за сутки более 5 тысяч проб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2473 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 750 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах на лечении пребывают 1572 человек, изолировано в обсерваторах 151 человек.

С начала пандемии в Крыму обнаружили 4755 больных коронавирусом. Лечение в медучреждениях республики продолжают 1738 человек, выздоровели 2894.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

В Крыму за 1 октября зарегистрировали 98 случаев коронавируса. 50 инфицированных сами обратились за медицинской помощью, 35 выявили среди контактных с больными, 13 - при скрининге здорового населения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки на коронавирус обследовали 5088 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 2 октября в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 13 до 82 лет, все – местные жители. С выздоровлением выписаны 20 человек.

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