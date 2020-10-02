Поезда доставили в Крым этим летом полмиллиона туристов

Каждый четвертый пассажир - ребенок. Фото: ГрандСервисЭкспресс.

С начала курортного сезона 2020 новые поезда «Таврия» перевезли в Крым и обратно больше 500 тысяч пассажиров по 10 направлениям. Чаще всего отдыхающие ехали до Симферополя и Севастополя из Москвы и Ростова-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, этим летом средний возраст пассажиров составлял 35-45 лет. При этом каждый четвертый пассажир – это ребенок, путешествующий с семьей.

- Самым востребованным маршрутом летом 2020 года оказался Москва – Симферополь, что составило 13% от всего пассажиропотока в летний период, - отмечают в «ГрандСервисЭкспресс».

В среднем пассажиры поездов, курсирующих в Крым и обратно, проехали 1 542 километра. Крымский мост пересекли 78% пассажиров, 20% из которых днем, а 80% ночью.

- Несмотря на позднее открытие курортного сезона, мы развернули полную маршрутную сеть. Поезда «Таврия» связали Крымский полуостров с более чем тридцатью крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России, также поезда отправились из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию и обратно, - подчеркивает гендиректор компании-перевозчика Александр Ганов.

Заметим, что этим летом пассажирам поездов были доступны стыковочные маршруты с автобусами и пригородными поездами. График движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на полуострове позволяет делать удобную пересадку.

Напомним, что с начала этого года Крым принял больше пяти миллионов туристов. При этом около 1 миллиона человек приехали на отдых в республику в сентябре.

- Точная цифра турпотока составила 5,073 миллионов человек, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%.

Октябрь в Крыму также востребован на внутреннем туристическом рынке и уровень загрузки отелей и санаториев превышает 80%. Активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники.

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