Крым ждет небывалый наплыв туристов из Москвы во время «каникул Собянина»

Туристический поток с начала года в Крыму уже превысил 5 миллионов отдыхающих Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крым не отпускает из своих жарких объятий гостей из других регионов России. Загрузка отелей все еще превышает 90%, а в октябре отельеры ожидают новый поток туристов, но уже из Москвы. Это связано с большими школьными каникулами, которые уже начали действовать в столице России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд профилактических мер, поскольку в столице наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. В частности, школьники с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме. В связи с этим крымские отельеры ожидают новый поток туристов.

- Пока мы ожидаем хороший турпоток, - говорит КП-Крым руководитель гостиничной компании CEO UPRO GROUP Тамара Черных. - Если ничего не закроют и не начнется вторая волна коронавируса, то наплыв курортников будет намного больше, чем в прошлом году. Он и сейчас бьет рекорды.

Еще в начале августа в России развернулась кампания по возврату средств за покупку путевок на внутренние направления. Курортники могли получить до 15 тысяч рублей бонусов от затрат на отдых внутри страны. Это поспособствовало продлению туристического сезона в Крыму.

Несмотря на то, что октябрь не самый популярный месяц для отдыха в Крыму, в этом году показатели радуют многих отельеров, отмечает коммерческий директор CEO UPRO GROUP Александр Пахно.

- Начиная с конца сентября туристический поток обычно идет на спад, но сейчас, благодаря второй программе кешбэков народ продолжает приезжать, - говорит он.

Во время вынужденных школьных каникул жители других регионов России дождутся второй волны кешбэков и вновь поедут на юг, а некоторые и так планировали провести осенний отпуск у моря.

- Во время каникул в Крыму всегда отмечается рост турпотока, а в этом году их отмечается особенно много. Но если отельеры перестроят формат для межсезонья, тогда отдыхающие задержатся на полуострове, - поясняет Пахно.

Эксперт отмечает, что крымским отельерам нужно ориентироваться на материковую часть России, а именно на большие города.

- Есть люди, которые не успели отдохнуть летом, ведь черноморское побережье не резиновое, места на всех не хватило, поэтому многие сейчас приезжают. До сих пор загрузка местных отелей составляет 92%, что является аномальным показателем для осеннего месяца, - говорит КП-Крым Пахно.

При этом многие жители Крымского полуострова опасаются, что очередной поток туристов принесет в республику еще больше зараженных коронавирусом. Ведь после окончания высокого курортного сезона рост числа заболеваний ковидом на полуострове неуклонно растет. С начала пандемии в Крыму зарегистрировано почти пять тысяч случаев заражения Covid-19.

Заметим, что туристический поток в Крыму уже превысил 5 миллионов отдыхающих. Из них пятая часть курортников решила отдохнуть именно в сентябре.

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