Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 октября: 103 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 4958 случаев коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2533 человека, из низ под динамическим наблюдением на дому - 713 человек, в стационарах находятся 1659 человек, изолировано в обсерваторы – 161 человек, из них 11 за последние сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

Лечиться от коронавируса в Крыму продолжают 1811 человек, выписано с выздоровлением 2918. Умерли от коронавируса с начала пандемии в республике 69 человек, один из них за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

В Крыму за 3 октября зафиксировали 103 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 77 зараженных сами обратились за медпомощью, 13 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (среди них один приехавший из Украины). 13 заболевших обнаружили при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 4958 случаев коронавируса, 106 из них завезли из-за границы, 128 - из субъектов РФ и по контакту с ними. 3894 случая обнаружено при обращении за медпомощью и по контакту с зараженными, 830 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5669 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 3 октября в Севастополе зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. Все зараженные – местные жители от 10 до 80 лет. С начала года в Севастополе коронавирус выявлен у 1 084 человек.

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