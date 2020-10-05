Стало известно, что будет с факультетом славянской филологии и журналистики КФУ

В вузе планируют создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна на базе пяти кафедр. Фото: yandex.ru

В последние две недели судьба факультета славянской филологии и журналистики Крымского федерального университета была под вопросом. Ходило много слухов, что его могут расформировать.

Факультет славянской филологии и журналистики в своем нынешнем виде существует с 2005 года. Конечно, со времени основания (1918 год, - Ред.) он пережил немало преобразований, но это всегда была площадка для подготовки специалистов по русскому языку и литературе.

Во времена украинского Крыма факультет часто испытывал неприятности, но речи о его расформировании не было даже тогда. Наоборот - открылось молодое направление «журналистика», которое освоили сотни молодых специалистов.

Часть преподавательского состава, обеспокоенная грядущей реформой, обратилась к депутату Государственного Совета РК Валерию Лаврову. Ему рассказали, что факультет могут расформировать. В частности, русскую филологию соединить с направлениями немецкого, английского и турецкого языков.

- На мой взгляд, это абсолютно неправильное решение. Ведь русский язык, имеющий статус государственного, уравняют с языками, которые изучают по 10-15 человек. Для Крыма, прежде всего, важна подготовка специалистов для преподавания русского языка и литературы, - заявлял Валерий Лавров в комментарии КП-Крым.

Позже в Крымском федеральном университете прояснили ситуацию с факультетом славянской филологии и журналистики.

Помощник ректора по связям с общественностью КФУ им. В. И. Вернадского Эрвин Мусаев разъяснил, что планируется создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна на базе пяти кафедр - рекламы и издательского дела, информационно-полиграфических технологий, книжной графики и дизайна печатной продукции, частично журналистики и межъязыковых коммуникаций, а также культурологии.

Институт будет создан на базе пяти действующих кафедр: рекламы и издательского дела, информационно-полиграфических технологий, книжной графики и дизайна печатной продукции, частично журналистики и межъязыковых коммуникаций, а также культурологии.

При этом в вузе пообещали сохранить рабочие места всему профессорско-преподавательскому составу кафедр. На базе нового института также планируют создать современный медиапарк, в состав которого войдет пресс-центр, медиалаборатория и анимационная лаборатория.

- Сегодня передовые вузы нашей страны активно работают в области медиакоммуникаций и медиатехнологий. Существуют определённые потребности современного мира, а мы как университет должны эти потребности удовлетворять. И создание такого института позволит нам двигаться вперед, - отметил Эрвин Мусаев.

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