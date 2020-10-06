Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 октября: за сутки COVID-19 заразилось 107 человек

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось 5170 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Крыму 2691 человек находится под меднаблюдением по коронавирусу. Из них 758 человек – под динамическим наблюдением на дому, 1748 проходят лечение в стационарах, а 185 пребывают в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось 5170 человек. Лечение в больницах региона продолжают 1971 человек, а выздоровело на сегодняшний день 3068 человек.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
За сутки в Крыму COVID-19 заболело 107 человек. Из них 76 к врачу обратились сами, почувствовав себя хуже. 17 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 14 выявили при скрининге здорового населения.
В лабораториях за сутки обследовали 1393 человека на коронавирус.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе на утро 5 октября подтвердили 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
- Заболевшие – люди в возрасте от 31 года до 88 лет, все – местные жители. 19 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.
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