Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 октября: за сутки COVID-19 заразилось 107 человек

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось 5170 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму 2691 человек находится под меднаблюдением по коронавирусу. Из них 758 человек – под динамическим наблюдением на дому, 1748 проходят лечение в стационарах, а 185 пребывают в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось 5170 человек. Лечение в больницах региона продолжают 1971 человек, а выздоровело на сегодняшний день 3068 человек.

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За сутки в Крыму COVID-19 заболело 107 человек. Из них 76 к врачу обратились сами, почувствовав себя хуже. 17 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 14 выявили при скрининге здорового населения.

В лабораториях за сутки обследовали 1393 человека на коронавирус.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 5 октября подтвердили 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Заболевшие – люди в возрасте от 31 года до 88 лет, все – местные жители. 19 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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