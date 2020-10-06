Аксенов пригрозил чиновникам увольнением за непотраченные деньги бюджета

За 9 месяцев распорядители смогли потратить только половину бюджета

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил министрам и руководителям администраций увольнением за срыв расходов бюджета. Пока еще есть время чиновники должны принять управленческое решение по освоению бюджетных средств и отказаться от несбыточных планов.

- За кассовым расходом следят персонально первые лица, - отметил Аксенов. - За каждой бюджетной копейкой стоит конкретное мероприятие — благоустройство, ремонт дорог, сетей и кровель, зарплата и социальная помощь конкретному человеку. Если кассового расхода не будет, значит деньги не дойдут до адресата.

Динамика освоения бюджетных средств слабая: в муниципалитетах 53% от годового объема, в республиканских органах власти — 60%

- Большинство из вас находится в зоне риска, - обратился Аксенов к министрам. - Правильное бюджетное планирование говорит о высокой квалификации тех, кто управляет. Если этого нет, значит и управление соответствующее. Ответственность лично на руководителях министерств и ведомств и главах администраций. За не потраченные деньги, как договаривались, будет увольнение по статье.

Глава региона добавил, что с учетом дефицита средств в стране, с учетом того внимания, которое оказывает президент РФ Владимир Путин, с учетом льгот, связанных с отменой 44 ФЗ, никакие оправдания в не освоении бюджета приниматься не будут. Там, где будет наблюдаться отрицательная динамика, средства перераспределят на другие расходные статьи.

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