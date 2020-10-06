В общественном транспорте Крыма за два месяца рассчитались по бесконтактной карте больше 1,2 миллиона раз

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Крымчане и туристы, приезжающие на полуостров, совершили больше 1,2 миллиона транзакций за два месяца при оплате проезда бесконтактной картой в общественном транспорте. Такие данные приводит РНКБ Банк.

Напомним, что с августа текущего года в Крыму началась акция платежной системы «Мир» при поддержке Республики Крым и правительства Севастополя. Так, у пассажира, который оплачивает проезд бесконтактной банковской картой в салоне общественного транспорта, списывается не 17 рублей, а 13. Таким образом, скидка при оплате за проезд составляет 4 рубля. Организатор продлил действие акции еще на один месяц – до 31 октября.

По данным банка, 45 автоперевозчиков уже установили валидаторы и присоединились к проекту по реализации автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Больше 70% единиц общественного транспорта оборудованы специальными устройствами.

В РНКБ отметили, все больше крымчан и туристов оплачивает проезд в общественном транспорте бесконтактной картой. Если в первый месяц акции количество транзакций составило больше 350 тысяч, то в сентябре проезд со скидкой оплатили уже 900 тысяч пассажиров. Сейчас ежедневно около 35 тысяч человек оплачивает поезд бесконтактной картой в Крыму.

Регулярная оплата проезда по карте поможет не только сэкономить пассажиру, но и позаботиться о здоровье. Это актуально в сложный период пандемии, ведь наличные деньги могут содержать разные виды вируса, а карту нет необходимости передавать водителю. Кроме того, при безналичной оплате не нужно контактировать с людьми, как это требуется, когда нужно просить передать мелочь.

- За последний месяц акции платежной системы «Мир» количество платежей с помощью банковских карт в общественном транспорте увеличилось примерно в три раза, - отмечает заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Это существенный показатель для Крыма, означающий, что безналичная оплата за проезд уверенно занимает свое место среди наиболее популярных транзакций по банковским картам.

Если есть вопросы по обслуживанию карты «Мир», нужно обратиться в чат мобильного приложения «РНКБ 24/7» или же подойти в отделение банка. Полные условия акции можно изучить на сайте банка.