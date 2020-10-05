Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 октября: 105 заболевших за сутки

Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 5063 случая коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 4 октября на территории республики выявили 105 случаев коронавирусной инфекции. 73 из заболевших зафиксированы при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев обнаружены при скрининге здорового населения.

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Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 5063 случая коронавируса. 107 из которых завезены из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3987 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 841 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Данные Минздрава РК

За последние сутки обследовано 1705 человек. Выздоровевших за весь период пандемии – 3008 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 3 октября в Севастополе зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. Все зараженные – местные жители от 10 до 80 лет. С начала года в Севастополе коронавирус выявлен у 1 084 человек.

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