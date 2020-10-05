В крымских горах молния убила почти два десятка диких кабанов

Во время похода по склону горы Кильсе-Бурун туристы заметили погибших кабанов. Фото: страница в Facebook Евгения Бондаренко

Во время похода по склону горы Кильсе-Бурун туристы нашли погибших кабанов. Животные лежали в двух метрах друг от друга без следов повреждений и крови. Однако, как отмечает очевидец Евгений Бондаренко, на шкурах кабанов были видны ожоги.

Животных заметили благодаря кружащим падальщикам. Фото: страница в Facebook Евгения Бондаренко

Это случилось еще три недели назад, когда во время похода с группой туристов по Ай-Петринской яйле Евгений Бондаренко заметил на склоне падальщиков, которые хаотично кружили над поляной.

- Огромные сипы и грифы, увидев или услышав меня, стали недовольно подниматься из-за кустов, разлетаясь в разные стороны, словно призраки на фоне закрытого темно-серыми облаками неба. Надо же, сколько их! А вот и то, что их привлекло сюда - туша кабана, почти целая и еще свежая, лишь немного потрепанная мощными клювами и когтями, - рассказывает Бондаренко в своем Facebook.

После осмотра животных экскурсовод не заметил на их тушах ни пулевых ранений, ни следов крови. Но шкура кабанов была обожжена до черноты. Позже Бондаренко узнал, что кабанов убила молния. Именно поэтому они и лежали в одном месте на расстоянии нескольких метров друг от друга.

На памяти экскурсовода это первый случай подобного инцидента. Фото: страница в Facebook Евгения Бондаренко

- На моей памяти еще не было таких случаев, чтоб около десятка кабанов одновременно умирали на поляне, - рассказывает КП-Крым Евгений. - Сначала было очень много догадок, но потом расспросил у правоохранителей на одном из постов Росгвардии и узнал, что животных просто убило молнией.

Экскурсовод предположил, что инцидент случился ночью, когда была гроза. Высота склона около 650 метров, грозовые тучи тяжелые и низкие, поэтому молния ударила не в острую вершину, а в склон, где в этот момент паслись кабаны.

Как сообщили Бондаренко в Севастопольском лесничестве, изначально на плато погибло 17 туш кабанов, но спустя день туристы заметили только 7, остальные уже вывезли егеря.

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