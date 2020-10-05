WineFest-2020: Двадцать виноделен, пирог на 120 килограммов и концерт Агутина

Жители Крыма и туристы соскучились по праздникам, поэтому с большой радостью посетили любимый семейный фестиваль WineFest.

Самый массовый осенний фестиваль Крыма WineFest-2020, который прошел на минувших выходных, собрал более 25 тысяч гостей.

Жители Крыма и Севастополя, а также туристы, отдыхающие на полуострове, очень соскучились по праздникам, поэтому с большой радостью посетили любимый семейный фестиваль WineFest на виноградниках «Золотой Балки». Мероприятие, по традиции, организовано по инициативе Правительства города Севастополь и проводится под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».

В первую очередь, организаторы побеспокоились о соблюдениях всех мер санитарных безопасности в условиях пандемии. Обязательным условием доступа на фестивальное поле было наличие маски, на входе всем гостям измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиками.

Площадка фестиваля была разделена на несколько зон, где каждый мог найти себе занятие по душе.

В этом году на празднике было представлено рекордное число винодельческих хозяйств. Двадцать виноделен презентовали свои достижения, многие виноделы лично рассказывали гостям об особенностях своих вин. Местные фермеры и рестораны дополняли гастрономическую карту Крыма.

Деловая программа

В первый день фестиваля урожая и виноделия WineFest-2020 в шатре-Лектории состоялось первое публичное обсуждение нового Закона «О виноградарстве и виноделии» под слоганом: «Революционному закону - революционные поправки».

В дискуссии приняли участие: заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев, представитель Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Юлия Юдина, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков, заместитель Губернатора Севастополя Мария Литовко, Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, директор Крымского Бюро Винограда и Вина Тимофей Месеняшин, виноделы Олег Репин, Павел Швец, Елена Костенко, Рем Акчурин и многие другие.

Гигантский пирог

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут затронула вопрос субсидирования посадок саженцев. В настоящее время отечественные питомники не покрывают потребность в посадочном материале. Отказ от субсидирования импортных саженцев, по мнению виноделов, приведет к стагнации и удорожанию себестоимости винограда и, как следствие, вина.

Виноделы отметили разночтения в законе, вследствие чего некоторым предприятиям отказывают в субсидировании на посадку импортных саженец наравне с отечественными. Оксана Лут признала существование данной проблемы и отметила необходимость установить переходный период для того, чтобы развить отечественную отрасль питомниководства.

Участники дискуссии обсудили также Программу «Дни российских вин», которая направлена на популяризацию вин, сделанных из отечественного винограда. Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом планируют регулярно проводить данную акцию не только в торговых сетях, но и в ресторанах. По заявлению представителя Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Юлия Юдина, для того, чтобы реализовать данный пилотный проект, нужна норма, разрешающая дистанционную продажу вина.

Фестиваль закончился концертом Леонида Агутина

Праздничная программа

Кульминацией праздника стал зажигательный конкурс "Винодавильня", участники которого по древней традиции ногами отжимали сок из свежесобранного винограда.

Самое большее количество посетителей собрал второй день мероприятия. В честь пятилетия фестиваля местные кондитеры изготовили виноградный «пирог богини» Деметры весом более 120 килограммов. Каждый гость мог получить его в качестве угощения и загадать желание.

Завершился фестиваль выступлением популярного российского композитора, музыканта, певца Леонида Агутина.