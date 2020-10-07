Симферополь 8 октября на сутки останется без воды

Сутик воды не будет в половине домов Симферополя

Симферополь на сутки останется без воды. Причина - ремонтные работы на системе технологического водоснабжения АО «Крым ТЭЦ».

С 8 утра 8 октября и до 8 утра 9 октября централизованное водоснабжение будет прекращено в селах и микрорайонах Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, СТ «Горки», СТ «Строитель», микрорайонов «Свобода», «Сергеевка», «Новосергеевка», «Каменка», «Хошкельды», «Битак», «Солнечная Долина», «Белое», «Луговое», «Марьино», «Старый город», «Петровская балка», «Центр города»

Также воды не будет в кранах домов по улице Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гостиницы Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговой, Лермонтова, Мате Залки, Полюсной, Б. Куна, Сельвинского, Арабатской, Волочаевской, Глинки, Ковыльной, Бородина, пер. Северный, пр. Победы, прилегающих улиц и переулков.

Также в высотных домах Центрального района Симферополя возможен срыв графика подачи воды в вечерние часы.

Напомним, предыдущее отключение воды на сутки в связи с плановыми ремонтными работами на КрымТЭЦ 1 октября вызвало настоящий переполох. Горожане оборвали телефон Единой дежурной диспетчерской службы - к утру 2 октября звонков и обращений было больше 300.

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