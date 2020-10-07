«Революционному закону - революционные поправки». Под таким слоганом в Севастополе прошло обсуждение нового Закона «О виноградарстве и виноделии»

В стратегической сессии, посвященной новому закону, приняли участие: Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, Депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев, представитель Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Юлия Юдина, Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков, Заместитель Губернатора Севастополя Мария Литовко, Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, директор Крымского Бюро Винограда и Вина Тимофей Месеняшин, виноделы Олег Репин, Павел Швец, Елена Костенко, Рем Акчурин и другие.

Прежде всего, участники Круглого стола отметили эффект от принятия нового закона. По оценке крымских виноделов, если бы не беспрецедентная летняя засуха, урожай этого года побил бы рекордный результат 2019 года благодаря поддержке Минсельхоза. Программы субсидирования отрасли, действительно, работают, - отметили представители отрасли.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут затронула вопрос субсидирования посадок саженцев. В настоящее время отечественные питомники не покрывают потребность в посадочном материале. Отказ от субсидирования импортных саженцев, по мнению виноделов, приведет к стагнации и удорожанию себестоимости винограда и, как следствие, вина. Виноделы отметили разночтения в законе, вследствие чего некоторым предприятиям отказывают в субсидировании на посадку импортных саженец наравне с отечественными. Оксана Лут признала существование данной проблемы и отметила необходимость установить переходный период для того, чтобы развить отечественную отрасль питомниководства. По словам замминистра сельского хозяйства, государство субсидирует 20% затрат на питомники саженцев, но инвесторы пока не очень активно идут в данную отрасль.

Помощник Президента Союза виноделов и виноградарей России Алексей Плотников пояснил виноделам, что норма закона не запрещает субсидировать импортные саженцы. В свою очередь, депутат Госдумы Константин Бахарев пообещал откорректировать данный норматив в режиме поправок к закону, исходя из запросов виноделов.

В процессе обсуждения все собравшиеся сошлись на том, что самый подходящий срок переходного периода - 5 лет. Однако, по мнению директора Крымского Бюро Винограда и Вина Тимофея Месеняшина, для того, чтобы в стране появились питомники, которые смогут выйти на проектную мощность и обеспечить достойное качество саженцев, необходимо не 5, а 7 лет.

Наиболее горячие дискуссии развернулись вокруг темы ФСРО. Законопроект понуждает производителей к вступлению в одно единственное объединение – ФСРО, чтобы получить право производить продукцию защищенных наименований. По оценке виноделов, это противоречит самой сути понятия вин защищенных географических наименований, в котором на первое место ставятся особые свойства товара, характерные только для какой-то конкретной местности, а не участие в каком-либо объединении.

В настоящее время в части контроля за производством вин защищенных наименований действует система, выстроенная ещё налоговыми органами совместно с Минсельхозом России и Росалкогольрегулированием для подтверждения права на получения льготного акциза. За 4 года работы действующей системы контроля на территории города Севастополь не было выявлено случаев злоупотребления количеством собранного и переработанного винограда.

В ответ на высказанные виноделом возражения против идеи ФСРО, депутат Константин Бахарев сообщил, что ему известна негативная оценка этого норматива со стороны винодельческого сообщества. Депутат пообещал, что в редакции Закона, которая будет представлена ко второму чтению в Государственной Думе, этого норматива в текущем варианте не будет.

Участники дискуссии обсудили также Программу «Дни российских вин», которая направлена на популяризацию вин, сделанных из отечественного винограда. Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом планируют регулярно проводить данную акцию не только в торговых сетях, но и в ресторанах. По заявлению представителя Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Юлия Юдина, для того, чтобы реализовать данный пилотный проект, нужна норма, разрешающая дистанционную продажу вина.

О фестивале

Праздник сбора урожая и виноделия WineFest проходит в Балаклаве, на виноградниках «Золотой Балки» в пятый раз. Его главная цель - развитие и популяризация туристического отдыха в Крыму и городе Севастополь, а также повышение имиджа российского вина и виноделия, решение самых злободневых вопросов отрасли.