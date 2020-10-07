У крымчан появилась возможность получать автоматические предложения по кредитам

Крупнейший крымский банк запустил новую услугу - «Мультирешения». Фото: Евгения ГУСЕВА

У клиентов РНКБ Банка с октября появилась новая бесплатная услуга по кредитованию – «Мультирешения». Теперь для тех физических лиц, которые подают заявку на оформление любого кредита в банке, автоматически будут рассчитаны и предварительно одобрены возможные суммы по другим кредитным продуктам финучреждения. Это касается клиентов, которые оформляют кредитные карты, берут займы наличными, подают заявку на рефинансирование или на ипотеку.

Услуга «Мультирешения» будет действовать таким образом: если клиент банка получит решение по своей заявке, поданной на кредит, ему дополнительно предоставят информацию о том, какой еще вид кредита и на какую сумму можно взять. Заемщик может воспользоваться предложением в тот же день или в течение тридцати дней в период действия решения. Предоставлять дополнительные документы в банк не потребуется.

- Мультирешение – это своего рода кредитный конвейер, который позволяет делать максимально точные индивидуальные предложения, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Нередко наши сотрудники сталкиваются с тем, что клиенты, подавая заявку на кредит, не понимают своих возможностей и считают, что, к примеру, ипотека или автокредит им недоступны. Мы хотим не только сэкономить время клиентов, так и показать им эти возможности.

По данным РНКБ, только в первый день запуска новой услуги 881 клиент банка, который подал заявку на кредит, получил уведомления от банка с индивидуальными предложениями по всем кредитным продуктам.

Ознакомиться с условиями кредитования для физических лиц или подать заявку на получение займа дистанционно, без посещения офиса банка, можно на сайте РНКБ. Предварительное решение по кредиту финучреждение принимает в срок от трех минут.

В РНКБ также сообщили, что кредитный портфель физлиц банка сейчас составляет 61,5 миллиарда рублей.