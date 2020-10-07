Видео и фото пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020

Пожар тушили на площади больше тысячи квадратных метров. Фото: Архив "КП".
Утром 7 октября в историческом центре Ялты загорелась крыша санатория Министерства обороны. В одном из корпусов здравницы огонь охватил обшивка между восьмым этажом и кровлей.
Из горящего здания эвакуировались 370 человек. Фото предоставлено очевидцами.
Когда на место ЧП приехали пожарные, горящий санаторий самостоятельно покинули 370 человек. Благо, никто из них не пострадал. С огнем сотрудники МЧС боролись около часа.
Санаторий принадлежит Министерству обороны РФ. Фото предоставлено очевидцами.
Возможной причиной случившегося в пресс-службе ЮВО называют короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят эксперты, после чего начнется ремонт здания.
Возможная причина возгорания - короткое замыкание. Фото: МЧС РФ.
Сегодня все постоялицы санатория «Ялта» расселены по другим здравницам Минобороны.
На пожаре обошлось без жертв. Фото: Архив "КП".
СПРАВКА «КП»:
Военный санаторий «Ялта» расположен в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц города. Имеет три спальных корпуса. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест. В штате санатория 47 врачей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пожар в центре Ялты: Загорелась крыша военного санатория
Пламя охватило кровлю одного из трех корпусов (подробнее)
Видео пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020 (подробнее)