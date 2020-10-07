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Видео и фото пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020

Пожар в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020 потушили за час
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Пожар тушили на площади больше тысячи квадратных метров. Фото: Архив "КП".

Пожар тушили на площади больше тысячи квадратных метров. Фото: Архив "КП".

Утром 7 октября в историческом центре Ялты загорелась крыша санатория Министерства обороны. В одном из корпусов здравницы огонь охватил обшивка между восьмым этажом и кровлей.

Из горящего здания эвакуировались 370 человек. Фото предоставлено очевидцами.

Из горящего здания эвакуировались 370 человек. Фото предоставлено очевидцами.

Когда на место ЧП приехали пожарные, горящий санаторий самостоятельно покинули 370 человек. Благо, никто из них не пострадал. С огнем сотрудники МЧС боролись около часа.

Санаторий принадлежит Министерству обороны РФ. Фото предоставлено очевидцами.

Санаторий принадлежит Министерству обороны РФ. Фото предоставлено очевидцами.

Возможной причиной случившегося в пресс-службе ЮВО называют короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят эксперты, после чего начнется ремонт здания.

Возможная причина возгорания - короткое замыкание. Фото: МЧС РФ.

Возможная причина возгорания - короткое замыкание. Фото: МЧС РФ.

Сегодня все постоялицы санатория «Ялта» расселены по другим здравницам Минобороны.

На пожаре обошлось без жертв. Фото: Архив "КП".

На пожаре обошлось без жертв. Фото: Архив "КП".

СПРАВКА «КП»:

Военный санаторий «Ялта» расположен в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц города. Имеет три спальных корпуса. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест. В штате санатория 47 врачей.

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