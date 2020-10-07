Видео и фото пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020

Пожар тушили на площади больше тысячи квадратных метров. Фото: Архив "КП".

Утром 7 октября в историческом центре Ялты загорелась крыша санатория Министерства обороны. В одном из корпусов здравницы огонь охватил обшивка между восьмым этажом и кровлей.

Из горящего здания эвакуировались 370 человек. Фото предоставлено очевидцами.

Когда на место ЧП приехали пожарные, горящий санаторий самостоятельно покинули 370 человек. Благо, никто из них не пострадал. С огнем сотрудники МЧС боролись около часа.

Санаторий принадлежит Министерству обороны РФ. Фото предоставлено очевидцами.

Возможной причиной случившегося в пресс-службе ЮВО называют короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят эксперты, после чего начнется ремонт здания.

Возможная причина возгорания - короткое замыкание. Фото: МЧС РФ.

Сегодня все постоялицы санатория «Ялта» расселены по другим здравницам Минобороны.

На пожаре обошлось без жертв. Фото: Архив "КП".

СПРАВКА «КП»:

Военный санаторий «Ялта» расположен в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц города. Имеет три спальных корпуса. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест. В штате санатория 47 врачей.

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