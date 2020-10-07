Койки есть, персонал будет: Как новый глава Минздрава Крыма начал войну с коронавирусом

За несколько дней госпитализировали 440 больных пневмонией, которым до этого отказали в стационарной помощи. Фото: Архив КП

Не успела захлопнуться дверь кабинета министра здравоохранения Крыма за Игорем Чемодановым, как медицина пошла на прорыв. За несколько дней были госпитализированы 440 человек с диагнозом «пневмония», причем в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в работе «сокрой помощи» нашли узкие места, мешающие вовремя приезжать на вызов, а кадровый дефицит перекрыли студентами Медицинской академии КФУ.

Александр Остапенко в кресле главы Минздрава с пятницы 2 октября. Но на заседании оперативного штаба по коронавирусу бодро оперирует данными своего предшественника: благодаря подключению Бахчисарайской райбольницы и республиканского госпиталя инвалидов войн добавилось 357 мест, и сейчас в регионе под коронавирус и сопутствующие заболевания развернуто 1659 коек.

- За неделю заболели 310 человек и 288 выписано с выздоровлением, - сообщил новый министр. - Мы входим в баланс - количество заболевших и выписанных балансирует на сопоставимых цифрах.

Схема, разработанная при Чемоданове по лечению на дому больных с легкой формой COVID-19, тоже дает свои результаты: из 1903 пациентов амбулаторно проходят курс 442, причем препаратами Интерферон альфа и Умифеновир их обеспечивают поликлиники.

Наблюдать за амбулаторными больными поручили студентам 4-6 курсов медакадемии КФУ: 408 уже помогают поликлиническим врачам и еще 204 в ближайшие дни приступят к работе.

На вахтовой службе в инфекционном госпитале, развернутом на базе 7-й горбольницы Симферополя, 54 прикомандированных сотрудника Федерального медико-биологического агентства.

В целом, по оценке Остапенко, медицинские организации, которые сегодня оказывают помощь больным с коронавирусными инфекциями, полностью обеспечены медикаментами, расходными материалам, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Жалоб на отказ в госпитализации, после перепрофилирования госпиталя инвалидов, практически не осталось. На такой случай в Минздраве попросили звонить по телефону +79787800562.

- При соответствующих показателях отказ в госпитализации не допустим, но я прошу жителей прислушиваться к мнению специалистов, которые определяют, будет ли пациент лечится на дому или будет госпитализирован, - заключил Остапенко.

Новый глава Минздрава РК Остапенко начал с инспектирования ковидных больниц. Фото: Минздрав РК

ПРИДАТЬ СКОРОСТИ «СКОРОЙ»

Новому министру предстоит освободить автомобили «скорой» от задач, не связанных с оказанием медицинской помощи. Например, дежурные бригады транспортируют контактных в обсерваторы, возят пациентов из больницы в больницу и ждут по 5-9 часов, пока больного оформят в приемном покое и выдадут «скорой» нужный документ.

Такая же картина в поликлиниках - людей вынуждают часами ждать в очереди к участковому терапевту, чтобы получить направление на анализ или компьютерную томографию. В частных клиниках картина такая же - десятки людей в очереди на КТ, а цены за месяц подскочили на треть.

Конечно, можно уговаривать предпринимателей от медицины не действовать рыночными методами и повышать цены при росте спроса. Но куда больше интересует судьба современного медицинского оборудования, которое Крым получил за последние 6 лет и которое регулярно приобретает Территориальный фонд медстраха и показывает в своих отчетах.

Участковые врачи, если и доходят до пациента по вызову, выдают направление на КТ. А там уже кому как повезет. Либо «бронхит», либо «пневмония». За неделю в стационары госпитализировано 564 пациента, причем аврал пришелся на период с 8 утра четверга и до 20 часов вторника - больше 400 человек. При этом с тяжелыми и крайне тяжелыми формами пневмоний.

По темпам распространения воспаления легких в лидеры вырвалась Евпатория - рост 1,5 раза за неделю. В Симферополе - на 25%. Высокие показатели заболеваемости в Красноперекопском, Нижнегорском и Ленинском районах.

- Это один из признаков эпидемического неблагополучия по ОРВИ и коронавирусу, - считает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Уровень эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ превышен на 16% по Крыму и на 21% по Симферополю.

ТУРИСТЫ НИ ПРИ ЧЕМ

Причина роста заболеваемости не в количестве туристов, которых Крым за три месяца принял больше 5 миллионов, а в офлайн-учебе школьников и студентов, выходе на работу после отпусков и возврату с заработков на побережье. Но главным рассадником инфекции стали массовые семейные торжественные и траурные мероприятия. По крайней мере свадьбы и похороны в Кировском, Бахчисарайском и Белогорском районах привели к вспышкам коронавируса и пневмоний.

Кировский район по количеству случаев на единицу населения уже догнал Симферополь. В столице главной бедой остается игнорирование масочного режима и дезинфекции в местах скопления граждан: на транспорте, в объектах общепита и торговли. Поэтому главы администраций получили указание усилить контроль за соблюдением санэпидрежима, и злостных нарушителей, как во время карантина, будут закрывать по суду.

- Отрасли закрываться не будут, только отдельные предприятия, где не соблюдается масочный режим и нет рециркуляторов, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Ужесточаем контроль за масочным режимом внутри помещений и общественном транспорте.

Вот только силами системы здравоохранения ситуацию удержать не удастся. Переводить на дистанционное обучение школьников и студентов смысла нет - среди заболевших только 3% дети школьного возраста. С 1 сентября инфекцию выявили у 49 школьников, из них 15 имели какие-то признаки заболевания. 57 педагогов ушли на больничный по COVID-19, и вместе с ними на изоляцию перешли 4,5 тысячи учеников. Если новых случаев не будет, то они вернутся в школу через 14 дней. Там их ждут термометрия, рециркуляторы и еженедельные уроки профилактики инфекции вместо классного часа.

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