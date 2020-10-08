Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 октября: За сутки COVID-19 заразилось 125 человек

Зараженных становится больше, масочный режим в Крыму ужесточают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2 470 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 833 человека, в стационарах 1487 человек, изолировано в обсерваторы - 150. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма.

Лечиться от коронавируса в медучреждениях Крыма продолжают 1818 человек, выздоровели с начала пандемии 3353 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Минздрав РК

За сутки в Крыму обнаружили 125 человек с коронавирусом. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 96 зараженных сами обратились за медпомощью, еще 23 – контактные по ранее зарегистрированным очагам. Шесть заболевших обнаружили при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировали 5 413 случаев коронавируса, 107 из них завезли из-за границы, 128 - из других субъектов РФ и по контакту с ними, еще 4309 случаев – при обращении за медпомощью и по контакту с больными коронавирусом, 869 – при скрининге здоровых лиц.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 7 октября коронавирус в Севастополе подтвердили у 27 человек за сутки. Как сообщили в пресс-службе правительства города, все заболевшие – люди в возрасте от 20 до 79 лет. Все они – местные жители. 26 человек выписали после выздоровления. Один пациент – 67-летняя женщина с коронавирусом скончалась за сутки. У нее была вирусная пневмония и хронические заболевания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50