Работы ведутся больше недели. Фото: Екатерина Сухоцкая/"Симферопольский патруль"/Facebook

Вот уже несколько недель жители микрорайона Пневматика в Симферополе слышат шум строительной техники. Людей беспокоит, что вместе с грохотом каждый день пропадает часть леса.

- Ночью услышали грохот техники, в 11 часов вечера строительная площадка - в активной фазе работы. С утра уже видим, что расчистили площадку посреди леса, убрали опору для электросетей. Все это со стороны улицы Залесской, но мы волнуемся. Там всегда был лес. Неужели застроят эту чудесную балку жилыми домами? - пишет в социальных сетях жительница Симферополя Екатерина Сухоцкая.

Установка новых ЛЭП начнется после вырубки части деревьев. Фото: Никита ПОЛЬКО

Кто и зачем вырубает деревья в симферопольском микрорайоне Пневматика «Комсомолке» рассказали в ГУП РК «Крымэнерго».

- Там будет проходить высоковольтная линия электропередач. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. ЛЭП будет проходить от подстанции «Симферопольская» до подстанции «Центральная». То есть будет идти магистральная линия, - заявили в «Крымэнерго».

Сейчас подрядчик, выполняющий работы, расчищает территорию, поскольку на расстоянии 20 метров от высоковольтной линии не должно быть никаких объектов и даже деревьев. Того требует федеральный закон об установлении охранной зоны.

В «Крымэнерго» подчеркивают, что после вырубки деревьев подрядчик займется установкой опор.

Строительная техника напугала местных жителей. Фото: Никита ПОЛЬКО

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