Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 октября: За сутки COVID-19 заразилось 157 человек

Выздоровевших за весь период – 3443 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму под медицинским наблюдением находятся 2647 человек, из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1046 человек, в стационарах находятся 1441 человек, изолировано в обсерваторы – 160 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5226 человек.

Выздоровевших за весь период – 3443 человека.

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В Крыму за 9 октября зарегистрировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.

Данные Минздрава РК

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