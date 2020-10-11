Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 октября: За сутки коронавирусом заразились 152 человека

Сейчас в больницах Крыма от вируса лечатся 2256 пациентов.

В Крыму из-за ситуации с коронавирусом под медицинским наблюдением находятся 2648 человек, из них на дому - 997 человек. В стационарах госпитализировано 1505 человек, а в обсерваторах изолировали 146 пациентов.

За все время в республике зафиксировано 5862 больных COVID-19. Сейчас в больницах Крыма от вируса лечатся 2256 пациентов, выписались — 3450 человек, сообщает пресс-служба Минздава Крыма.

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В Республике Крым за 10 октября еще 152 человека заболели коронавирусом. Так, 121 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Данные Минздрава Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в городе зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 14 до 92 лет.

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