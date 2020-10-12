Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 октября: За сутки коронавирусом заразились 148 человек

С начала пандемии в республике зафиксировано 6010 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

На полуострове под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 2777 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 964, в стационарах проходят лечение 1656 человек, а в обсерваторы изолировано 157 человек.

С начала пандемии в республике зафиксировано 6010 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 2394 человек, выписано с выздоровлением - 3457, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На полуострове за 11 октября зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции. 94 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, отмечает глава республики Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое по состоянию на утро 12 октября зарегистрировали еще 34 новых случая коронавирусной инфекции. В пресс-службе правительства Севастополя отмечают, что это местные жители в возрасте от 15 до 85 лет и один случай привозной. Пять человек уже выздоровели.

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