Двухнедельная изоляция и масочный режим: Как пройдет осенний призыв в Крыму

В этом году осенний призыв начался как обычно – 1 октября Фото: Михаил ПАТЛИС

Во время осенней призывной кампании крымские военкоматы призовут на службу больше двух тысяч новобранцев. Первых призывников будут принимать в республиканском сборном пункте.

В этом году осенний призыв начался как обычно - 1 октября. Продлится он три месяца. Как сообщил военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь, все мероприятия по призыву были спланированы, а призывные комиссии уже начали свою работу. Но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации молодые люди будут дважды тестироваться на коронавирусную инфекцию - в районных комиссариатах и на республиканском сборном пункте.

- У нас двойной контроль. Тесты отличаются. Тест, который проводят в районных комиссариатах - это мазок, а тест, который проводится на сборном пункте - это анализ крови, - отмечает Лымарь.

После прибытия в части военнослужащие будут находиться на двухнедельном карантине в отдельных казармах. Чтобы не допустить заражения, призывникам предоставят отдельное питание. Ежедневно они будут проходить термометрию.

По словам военного комиссара Крыма, не так много наших земляков отправится служить на материк, ведь в основном новобранцы остаются служить на территории республики.

- Служба у нас практически нигде не отличатся, что по нормам, что по питанию, что по распорядку дня и так далее, - подчеркнул Лымарь.

Заметим, севастопольские военкоматы в 2020 году планируют призвать около 500 военнослужащих. Новобранцы также в обязательном порядке проходят термометрию и сдают кровь на выявление инфекционных заболеваний.

Весной больше половины призывников отправились служить на материк, а всего на военную службу призвали больше 2,6 тысячи крымских новобранцев.

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