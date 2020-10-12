Крымские компании могут на месяц получить бесплатное обслуживание расчетного счета

Клиенты получают льготы по операциям снятия и внесения наличных на свой расчетный счет Фото: Архив "КП"

Хорошую выгоду от банка РНКБ могут получить новые и действующие клиенты. Акция «Приведи друга» предполагает бесплатное обслуживание расчетных счетов юридических лиц по тарифным планам «Комфортный» и «Безналичный».

Стать участниками акции могут действующие и новые клиенты банка до 30 апреля 2021 года. Акция распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы обслуживание расчетного счета на месяц стало бесплатным, действующий клиент банка может порекомендовать партнеру, который еще не обращался в финучреждение, открыть расчетно-кассовое обслуживание по указанным тарифам в РНКБ.

При регистрации в личном кабинете юридического лица новый клиент должен указать в поле «Промокод» ИНН компании, которая предложила принять участие в акции. Если эти условия будут соблюдены, бонус от банка получит и новый, и действующий клиенты.

В РНКБ отметили, что к участию в акции можно привлекать неограниченное количество партнеров. Если в один из периодов времени будет открыто несколько расчетных счетов, бесплатное обслуживание счетов по указанным тарифным планам продлевается пропорционально.

Еще одна привилегия, которой могут воспользоваться новые корпоративные клиенты РНКБ, это льготное расчетно-кассовое обслуживание на протяжении четырех месяцев. Такая возможность появляется при открытии счета по тарифным планам «Безналичный» и «Комфортный». В банке посчитали, что в каникулярный период такая привилегия помогает предпринимателям сэкономить 2796 и 6000 рублей соответственно.

Кроме того, клиенты получают льготы по операциям снятия и внесения наличных на свой расчетный счет, в подарок идет корпоративная карта и бесплатные смс-сервисы.

- РНКБ представляет своим клиентам новые возможности по использованию банковских услуг на максимально выгодных условиях. На сегодняшний день счета на льготных условиях по тарифным планам «Комфортный» и «Безналичный» открыли более 6 тысяч предпринимателей, - отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. - Надеемся, что данное предложение расширит возможности наших постоянных клиентов и заинтересует новых в рамках их предпринимательской деятельности.

Детальнее с информацией о правилах и сроках проведения акции можно ознакомиться на сайте банка.