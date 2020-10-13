В декабре из Крыма запустят поезда в Омск, Пермь и Тюмень

Пока что поезда ходят из Симферополя в Екатеринбург, Кисловодск и Москву Фото: Надежда ДАЦЮК

Поезда из Крыма начнут ходить в Пермь, Омск и Тюмень. Как сообщает оператор пассажирских железнодорожных перевозок «ГрандСервисЭкспресс», будет продлен маршрут поездов «Таврия» Симферополь-Екатеринбург.

- Поезда из Крыма в Пермь и Омск начнут курсировать с середины декабря с периодичностью два раза в неделю. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, также вагоны-рестораны, - уточнили в пресс-службе.

Составы из Симферополя в Пермь будут отправляться по вторникам и субботам. Следовать они будут через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В обратном направлении поезда будут ходить по вторникам и пятницам. Общее время в пути составит 75 часов.

Первый поезд в Пермь отправится 12 декабря в 00.55 с железнодорожного вокзала Симферополя. Конечной точки маршрута он достигнет 15 декабря в 05.07. Первый поезд из Перми отправится 15 декабря в 14.04. Он прибудет в Симферополь 18 декабря в 15.40.

Из крымской столицы в Омск поезда будут ходить по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по средам и воскресеньям. Следовать составы будут через Ростов-на-Дону, Саранск, Казань, Тюмень и Екатеринбург. Время в пути в одну сторону – 75 часов.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте компании-перевозчика, в мобильном приложении, на сайтах агентов продаж, а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов.

Сейчас поезда «Таврия» ходят из Симферополя в Екатеринбург, Кисловодск и Москву. Из Севастополя пассажирские составы отправляются в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, что первый пассажирский состав прибыл в Крым 25 декабря 2019 года, он следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

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