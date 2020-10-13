На берегу Ялты туристка до беспамятства напоила пятнадцатилетнюю дочь

После нескольких бокалов алкоголя девочка перестала реагировать на слова матери и провалилась в сон Фото: Михаил ПАТЛИС

Необычная история произошла с семьей отдыхающих на крымском побережье. В Ялте на Приморском пляже мать напоила свою дочку шампанским до беспамятства. Привычная прогулка по побережью Черного моря закончилась для туристов реанимацией.

Вечером мама со своей пятнадцатилетней дочкой вышли прогуляться по Приморскому пляжу. Прям на берегу семья решила выпить. Но после нескольких бокалов шампанского десятиклассница упала в обморок. Девочка перестала реагировать на слова матери и резко провалилась в сон. В бессознательном состоянии школьница попала в ялтинскую больницу с отравлением.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе МВД по Крыму, в больницу несовершеннолетняя поступила с диагнозом алкогольная интоксикация. После допроса матери полицейские выяснили, что 44-летняя женщина осознанно наливала в бокал своей дочери алкоголь, но и сама девочка не сопротивлялась.

Теперь горе-мамаше грозит штраф. На нее уже составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних. Дело о нарушении передано на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Ялты.

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