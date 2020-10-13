МРТ головы и сосудов мозга: Показания к процедуре и ее особенности

Благодаря МРТ патологии обнаруживаются на ранней стадии и предупреждаться до развития терминальных симптомов.

Ранее многие заболевания центральной нервной системы можно было определить только посмертно, так как ни не имеют специфической симптоматики, а аппаратная диагностика не была развита настолько, чтобы безопасно проникнуть в область черепной коробки. Ситуация в корне изменилась, когда в медицинской практике стала использоваться технология МРТ головы и сосудов головного мозга.

Многие патологии стали обнаруживаться на ранней стадии и предупреждаться до развития терминальных симптомов. Но и у такой безопасной методики имеются ограничения, не позволяющие некоторым пациентам обратиться к магнитной томографии.

Когда запрещено делать МРТ головы и сосудов головного мозга

Отказаться от диагностики данного типа придется в следующих случаях:

- наличие элементов из металла в живых тканях, электронных устройств и протезов, не подлежащих изъятию

- начальные недели беременности вплоть до второго триместра

- аллергические реакции на некоторые препараты, включая редкоземельные металлы

- недостаточность почек, сердца, печени или дыхательной системы

- тяжелые формы панических атак в закрытом пространстве

- шоковое или коматозное состояние пациента

- неврологические или психические расстройства, не позволяющие контролировать двигательную активность

- большой вес пациента

- малолетний возраст при обычном режиме сканирования.

Некоторые из перечисленных противопоказаний считаются абсолютными, требуют поиска альтернативного способа исследования. Но большинство ограничений для МРТ головы и сосудов головного мозга относятся к условным запретам, которые могут быть преодолены при соблюдении определенных условий и дополнительных манипуляций. Так, в детском возрасте, при эмоциональной или неврологической возбудимости, а также при клаустрофобии рекомендовано проведение скрининга под наркозом или легкой седацией.

Паники можно избежать и при использовании открытого по строению аппарата вместо закрытого. То же самое касается лишнего веса, не позволяющего нормально разместиться внутри установки. В открытых томографах такой проблемы не возникает. На остальные случаи ограничения не распространяются, исследование может проводиться беспрепятственно и с любой частотой.

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